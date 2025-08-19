● ヤクルト 2 − 15 巨人 ○＜17回戦・神宮＞19日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト−巨人』で解説を務めた谷繁元信氏が、大勝した巨人について言及した。巨人は3−1の3回無死一、二塁で岸田行倫が遊併に倒れたが、続く中山礼都が2打席連続となる本塁打。リードを4点に広げると、勢いのついた巨人打線は5回に3点、6回に5点、7回に2点、この日は20安打15得点を挙げた。谷繁氏は「こういうゲームにし