女優の山下美月が19日、都内で行われた映画『火喰鳥を、喰う』完成披露試写会に、水上恒司、宮舘涼太（Snow Man）、森田望智、豊田裕大、本木克英監督と共に出席。牛丼店のトッピング無料券を持ち歩いていることを明かした。【写真】赤い浴衣姿がかわいい！山下美月本作は、原浩による第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞受賞作を実写映画化。信州で暮らす久喜雄司（水上）と夕里子（山下）の元に戦死した先祖の久喜貞市の日記