大手すしチェーンのはま寿司は19日、宮城県名取市の「はま寿司名取杜せきのした店」で、容器に洗剤が付着したアイスクリームを食べた3歳の女児が体調不良を訴えたと発表した。店舗の衛生管理上の不備が原因。女児は嘔吐や舌のしびれ、発熱の症状で入院したが、19日に退院したという。同社によると、17日午後、「はまアイス（バニラ）」を食べた女児が味に異常を感じ、体調を崩した。調査の結果、前日の16日の閉店後、従業員