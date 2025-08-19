TICADの会場となるパシフィコ横浜＝19日午後、横浜市西区日本政府が主導し、20〜22日に横浜市で開くアフリカ開発会議（TICAD）で採択する「横浜宣言」の概要が判明した。アフリカの物流網整備を念頭に、重要鉱物資源の安定供給の強化を明記。アフリカ諸国が抱える債務の適切な管理や「法の支配」の重要性を盛り込み、アフリカ域内での関税撤廃やルール共通化を通じた自由貿易の推進も唱えた。日本政府関係者が19日明らかにした。