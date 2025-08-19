広島県高校野球連盟は１９日、秋の県大会地区予選（２３日開幕）を前に、選手らに対してＳＮＳなどでの誹謗（ひぼう）中傷や差別的な言動があった場合、「法的措置を含めて毅然（きぜん）とした対応をとる」との声明文をホームページで公表した。声明文では、近年のスポーツ大会で大会関係者への中傷がＳＮＳ上で拡散される事案が起きているとし、「人権を傷つけ、心身に深刻な影響を生じさせるもので、決して看過できない」と