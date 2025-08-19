大阪府東大阪市の路上の側溝に生ごみなどを捨てたとして34歳の男が逮捕されました。廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されたのは、東大阪市の廃棄物業・小清水恭平容疑者（34）です。警察によりますと、小清水容疑者は8月19日午前6時ごろ、東大阪市荒本の路上の側溝に廃棄物である生ごみおよそ400グラムを捨てた疑いが持たれています。その直後に近所の人が「ラーメンの食べかすなどを投棄している人物がいる」と110番したこと