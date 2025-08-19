庄内と最上では、前線や暖かく湿った空気の影響により、２０日朝から２１日にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、山形県では、２１日にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。 【画像】山形・全国の今後の天気 ［気象概況］前線を伴った低気圧が北海道付近にあって東北東へ進んでいます。低気圧は２０日にかけてオホーツク海へ進み、前線が