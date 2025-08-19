◆イースタン・リーグオイシックス―巨人（１９日・ハードオフ新潟）巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手が、２軍復帰戦で２安打１打点の活躍を見せた。左三角線維軟骨複合体（ＴＦＣＣ）損傷から実戦復帰し、この日から２軍に合流。イースタン・オイシックス戦に「１番・三塁」で先発出場すると、初回先頭で相手先発・安城の初球のカーブを左前安打に。３回１死二塁でも再び初球を捉えて左前安打を放つと、８点リードの５回