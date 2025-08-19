◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１９日・京セラドーム）中日・岡林勇希外野手が、キャリアハイの４号ソロを放った。３―５の７回先頭。４番手・及川の１４９キロ直球を捉えて右翼席にアーチをかけた。１点差に迫る自身１８試合ぶりの一発に、「しっかり振り抜くことができた。よかったです」とうなずいた。チームは、１―３の５回にボスラーと山本の適時打で同点に追いついたが、６回に２番手の藤嶋が２点を勝ち越されて