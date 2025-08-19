◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）セ・リーグ最下位のヤクルトが、巨人戦（神宮）で、投手陣が炎上して７回終了時点にして今季ワーストを更新する１５失点となった。巨人の丸佳浩外野手（３６）にはサイクル安打を許した。まずは先発のランバートが大誤算。直近は２登板連続２ケタ奪三振、７回２失点以内と調子を上げていたが、初回に丸に２ランを浴びると、２回先頭の中山にもソロを浴び、３回には中山