Image: Generated with ChatGPT 「調べたいことがあるんですけど…」「はい、どうぞ」。手渡されたのは、分厚く重い、粘土板。紀元前3000年ごろのメソポタミア。調べ物をするには、粘土板を集積した保管所に行き、たくさんの粘土板から必要な情報を見つけなければなりませんでした。それから5000年もの時が流れた今、私たちは保管所の代わりに、スマートフォンからインターネットへと接続し