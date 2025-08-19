丸佳浩がサイクル安打を達成した(C)産経新聞社巨人の丸佳浩が8月19日、神宮球場で行われたヤクルト戦で史上72人目のサイクル安打を達成した。【動画】三塁打で決めた！丸佳浩がサイクル安打達成のシーン丸は今季初の「3番・右翼」でスタメン出場し、初回に先制の5号2ランを右翼席へ放った。3回には右前打、5回に中越えの二塁打を放って王手をかけていた。そして7回の第5打席、右中間に三塁打を放って快挙達成。SNS上のファン