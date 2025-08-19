20日から横浜で、アフリカの開発をテーマにした国際会議「TICAD」が開かれます。世界が競い合いをするほど熱い視線がそそがれるアフリカ。その注目されるワケを掘り下げます。【写真で見る】初開催のTICAD（1993年）にて英語で演説当時の日本の首相は…「TICAD」日本で9回目の開催過去最大規模の“サイドイベント”高柳光希キャスター:TICAD=アフリカ開発会議とは、日本とアフリカ諸国によるアフリカ開発をテーマにした国際会