ＳＰＡ！デジタル写真集・天野ちよ「ただただ完璧な色気」（扶桑社）から誌面カットがこのほど、公開された。 【写真】匂い立つような大人の魅力が充満 週刊ＳＰＡ！名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んだ本作。グラビアアイドルとして人気の天野が、誰が見ても「ただただ完璧」なド迫力ボディを大胆に披露。白や青のランジェリー姿やボディのラインが