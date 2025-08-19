高木三四郎（５５）の３０周年記念プロジェクト「超日本プロレス」の旗揚げ戦が１９日に東京・上野恩賜公園野外ステージで行われ、即日解散を免れた。同団体は今年４月と６月に開催された「Ｍ＆Ａプロレス」が解散したことで後釜として誕生。ネーミングは１９９７年にＤＤＴを旗揚げした当時、ＮＯＳＡＷＡ論外が提案してボツになった団体名に由来する。大会開始前にＭＩＫＡＭＩとともにリングに上がった高木は、この日限り