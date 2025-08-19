元「雨上がり決死隊」の宮迫博之が１９日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品についてコメントした。この日はお笑いコンビ「鬼越トマホーク」の金ちゃんと良ちゃんをゲストに迎え、トークを繰り広げた。舌戦を繰り広げた粗品について「好きか嫌いか、どうなんですか」と問われた宮迫は「普通」と即答。一方で粗品の才能については「めちゃめちゃ才能あると思うで」と高く評価。良ち