密着集合7ショット俳優の板垣李光人(23)がインスタグラムを更新。6人組アイドルとの7ショットを公開した。「BOYNEXTDOOR『Count to love』のMVに出演しております」とつづり、韓国の人気ボーイズグループ「BOYNEXTDOOR」のライブに参戦したことを明かし、集合写真を投稿。「初めて韓国の作品に参加しましたが、スタッフ、メンバーの皆さんがエネルギッシュでとても楽しい撮影でした」と続け「もどかしくもコミカルに描かれた