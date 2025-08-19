来月開幕する『ながさきピース文化祭』を前に、長崎市出身のジャズピアニストが高校で出前講座を行いました。 生徒たちはプロの演奏に触れながら、自由な音楽の魅力を学びました。 美しい音色を披露するのは、ジャズピアニストの平戸 祐介さん。 長崎市出身で『ながさきピース文化祭』のアンバサダーを務めています。 （ジャズピアニスト 平戸 祐介さん） 「たくさんの音楽を聴いて、自分の音楽