見た瞬間、「お！」と思わず声が出る、涼しげなシーフードサラダ。料理家・夏梅美智子さんが教えてくれたタイ風の一皿は、冷凍シーフードと旬野菜を合わせるだけで完成。ナンプラーとレモンの爽やかな香りが効いて、いつものサラダにさっと変化をつけられます。タイ料理が好きでバンコクの料理教室に何度も通いました。 昔は『オレンジページ』でナンプラーが使えなかったので塩辛で代用したのも思い出。夏梅美智子さん『シーフー