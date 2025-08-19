キーボディスト河野陽吾（62）が19日、インスタグラムを更新。9日に腎臓がんで亡くなった、「NoB」こと盟友、山田信夫さんをしのんだ。「2025.8.9信夫が旅立ってしまった」と書き出し、「まだこういう場で多くを語る心境にはなれないし、キーボードを打つ手が、心臓が、震えてしまっている」と胸中を吐露した。「旅立つ最後まで、生きることを諦めなかった君はあっぱれだ！」と続け、「もう苦痛、恐怖、不安から開放されたよね？