この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ともちゃ(@tomocha_kabu)さんの投稿したお写真です。気持ちのこもったお弁当を食べると心がホッとしますよね…。ともちゃさんは「弟たちのために娘が作ったお弁当がかわいい」と写真を投稿。お姉さんが弟さんたちのために作った愛情弁当が「素敵！」と注目を集めました。家族の温かいエピソードです。 彩り豊か！かわいいお弁当に、弟たちも大喜び