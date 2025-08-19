King＆Princeの元メンバーで歌手の岩橋玄樹（28）が19日までに自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。岩橋は半裸の自身の写真を10枚アップ。肩に彫られた大きめのタトゥーも披露した。この投稿がファンから大反響。「あ、朝から刺激が強いって」「細いのに胸板ヤバい」「セクシーすぎる」「可愛い顔してタトゥー肩まで入ってるんだギャップ萌える」などの声が寄せられた。