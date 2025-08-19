河南省洛陽市にある欒川竹海野生動物園の人気者であるジャイアントパンダの「霊岩（リンイエン）」が18日、8歳の誕生日を迎え、バースデーイベントが行われた。中国新聞網が伝えた。飼育員がタケノコやリンゴ、雑穀で作った特製バースデーケーキを準備し、「霊岩」にプレゼントしたほか、来園客にもケーキやお菓子がふるまわれた。（提供/人民網日本語版・編集/KM）