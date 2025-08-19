この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。7歳の娘を持つ投稿者のママ。ある日学校帰りに、娘が不審者に下半身を見せられてしまいます。学校のすすめで警察に相談し、被害届を出すことになりましたが、捜査の結果、犯人が4年生の男児と判明。相手の親も被害届を出したことに激怒していると知り、困惑してしまいます…。こんな時どうするのが正解だったのでしょうか？ママリに寄せられた声をご紹介します。 Ⓒ