8月19日は中国では8回目となる医師の日です。北京の多くの病院では、医師たちが救命治療の中で患者のニーズや直面する問題を踏まえ、ソフトウェアとハードウェアシステムの改善や新型医療機器の設計を進め、医療操作の簡便化と効率化を図っています。冠状動脈CT血管造影は冠動脈疾患の非侵襲的スクリーニングの有効な方法です。従来の3次元画像再構成と読影では30分以上を要していましたが、北京友誼医院放射線科が主導して開発し