「阪神−中日」（１９日、京セラドーム大阪）阪神・糸原健斗内野手が同点の六回２死一、三塁から代打で登場し、外角低めの難しい球を拾って右前に落とす一時勝ち越しの適時打を放った。１ストライクからの内角球はボールとジャッジして見送ったが、三塁審判にハースイングを取られ、ぶ然とした表情を浮かべていた糸原。それでも１ボールを挟んで４球目のスプリットをバットの先で拾って右前に落とすと、一塁ベース上ではガッ