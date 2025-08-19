県立岐阜商業は8月19日、ベスト4進出をかけてセンバツ優勝の横浜高校と対戦しました。延長11回のタイブレークの末に勝利し、ベスト4進出を決めました。県岐商は初回から2アウト2塁のピンチを迎えますが、ライトへの痛烈な打球を、左手の指がない横山温大選手が目いっぱい右手を伸ばしてスーパーキャッチ。甲子園のスタンドを沸かせます。横山選手の気迫のプレーで流れを引き寄せると、1回裏、3番・