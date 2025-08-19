ＲＩＺＩＮは１９日、都内で「ＲＩＺＩＮＷＯＲＬＤＧＰ２０２５フライ級トーナメント」２ｎｄラウンドの組み合わせ総選挙を開催した。先月２７日の「超ＲＩＺＩＮ．４」（さいたまスーパーアリーナ）で行われた１回戦を突破した５選手の中から、ファンと有識者の投票によって、扇久保博正（３８）ＶＳアリベク・ガジャマトフ（２４）＝ダゲスタン共和国＝と、元谷友貴（３５）ＶＳ神龍誠（２５）の組み合わせが決定。落選し