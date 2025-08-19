「ロッテ−楽天」（１９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）５度目の先発のロッテ・木村は６回２失点で、３勝目投手の権利を手に降板した。この日２０歳の誕生日を迎えた寺地との２０歳バッテリーで出場。二回にゴンザレスに左越え先制２ランを浴びたが、その裏に味方が同点とした。三回２死二、三塁のピンチにフランコを投ゴロに打ち取り切り抜けると、その裏に勝ち越し。四、五回は三者凡退に抑え、六回も無死一、二塁とされな