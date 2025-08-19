OMF＝セイジ・オザワ松本フェスティバルのメイン公演のひとつ、オペラ「夏の夜の夢」が18日、上演され幻想的な演出で観客を魅了しました。オペラ「夏の夜の夢」はブリテン作曲、シェークスピア原作の喜劇です。亡くなった小澤征爾 永世総監督の精神を受け継ぐサイトウ・キネン・オーケストラが3年ぶりにオペラを演奏しました。タクトを振ったのは去年OMF首席客演指揮者に就任した沖澤のどかさん。舞台は鏡張りで演出さ