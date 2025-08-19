俳優の勝村政信が19日までに更新されたテレ東ドラマチューズ！『私があなたといる理由〜グアムを訪れた3組の男女の1週間〜』（毎週火曜深24：30）の公式インスタグラムに登場。妻・花田寛子役のいしのようことの2ショットを公開した。【写真】「我が家も見習いたい」“妻”に花束を差し出す勝村政信蓮佛美沙子と溝端淳平がW主演を務める本作は、グアムを訪れた世代が違う男女3組のとある1週間を描いた物語。日常から離れた環