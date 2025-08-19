Snow Manの宮舘涼太が19日、都内で行われた映画『火喰鳥を、喰う』完成披露試写会に、水上恒司、山下美月、森田望智、豊田裕大、本木克英監督と共に出席。今作では眉毛の演技にも挑戦したと明かした。【写真】舘様のロイヤルな浴衣姿！本作は、原浩による第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞受賞作を実写映画化。信州で暮らす久喜雄司（水上）と夕里子（山下）の元に戦死した先祖の久喜貞市の日記が届く。最後のページに綴られ