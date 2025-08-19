「ルイ・ヴィトン」は、2025秋冬ウィメンズ・コレクションより新作ウィメンズバッグを発売中だ。【写真】バックパックのディテールを思わせるデザインも！ラインナップ一覧■機能性もたっぷり今回登場したのは、シグネチャーのモノグラム・パターンやトランクから着想を得たディテールなどのアーカイブがメゾンのDNAを讃える、新作ウィメンズバッグ。「キャッチー PM」は、あらゆるバッグコレクションに加えやすい万能な一