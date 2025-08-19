水瀬いのりが、アーティストデビュー10周年を記念して9月3日に発売する2ndハーフアルバム『Turquoise』リード曲「夢のつづき」のMVフルサイズを公開した。◆水瀬いのり 動画「夢のつづき」は、デビュー曲「夢のつぼみ」で作詞を手掛けた絵伊子、作曲・編曲を手掛けた渡部チェルと共に、作詞で水瀬自身も参加し制作。「夢のつぼみ」をオマージュしたフレーズや、希望や迷い・不安を抱えていたデビュー当時の自分に宛てたメッセージ