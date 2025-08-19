新潟市南区でブルーベリーやシャインマスカットが盗まれる被害が相次いでいます。相次ぐ果物の盗難。被害にあった生産者がその手口を語りました。甘酸っぱさが人気のブルーベリー。大切に育てた果実が狙われました。（リポート）「田んぼが広がるこちらの新潟市南区でブルーベリーの盗難がありました。こちらの畑で何者かによって摘み取られたということです」新潟市南区のブルー