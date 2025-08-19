巨人の丸佳浩外野手（３６）が１９日のヤクルト戦（神宮）でプロ野球史上７２人目（７７度目）となるサイクル安打を達成した。この日「３番・右翼」で先発出場した丸は初回に先制の５号２ランを放つと、３回には右前打、５回には二塁打を記録。大記録達成へ残すは三塁打とした中、７回に５打席目を迎えると、この回からマウンドに上がった長谷川の２球目をうまくはじき返し、打球は右中間へ。丸は迷うことなく激走し二塁も蹴る