警視庁は１９日、東京都千代田区の本部で、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領の来日（２３〜２４日）に控えて警備会議を開いた。韓国大統領の来日は２０２３年以来２年ぶり。同庁関係者によると、同会議には各所属幹部たち１８０人とオンライン参加者も出席して李大統領の警備体制などについて確認したという。迫田裕治警視総監は訓示で「警備に際しては、さまざまな不法行為の発生を念頭に置く必要がある。その芽を確実