◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）止まらない巨人打線が７回にも追加点をあげた。先頭の泉口友汰内野手が左中間二塁打。１死から丸佳浩外野手が右中間三塁打を放って１４点目を挙げ、史上７２人目、７７度目のサイクル安打を達成。岡本和真内野手も左前タイムリーで続き１５点目を奪った。