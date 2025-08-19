都会の夜は輻射熱がつらいです。日が沈んでもビルやアスファルトから熱がどんどん放出されて、なかなか気温が下がりません。20日（水）も西日本や東日本では猛暑が続きそうです。予想最高気温です。20日も前日と同じくらいの暑さとなり、東北南部から西日本では35度前まで上がるところが多いでしょう。熊谷と前橋で38度、さいたまや甲府などでも37度と東日本を中心に体温超えの暑さが予想されています。そして、この猛暑がこの先も