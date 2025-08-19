秋田県大仙市協和峰吉川の民家で８月18日午後1時ごろ、この家に住む無職、進藤藤義さん（93）が血を流して死亡しているのが見つかる事件があった。妻（80）が寝室で倒れている進藤さんを見つけて110番通報し、駆けつけた消防隊員がその場で死亡を確認した。県警大仙署は当初、クマに襲われて死亡した可能性もあるとみていたが、司法解剖の結果死因は出血性ショックで、刃物のようなもので切られた傷が複数あったため殺人事件として