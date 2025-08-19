大阪・道頓堀のビル火災。消防隊員２人が死亡した当時の状況が少しずつ明らかになってきました。火災から一夜明けた大阪・道頓堀。現場のビル前には手を合わせる人の姿がありました。（献花に訪れた人）「２２歳の職員の人が僕と同期生だった。どんな話をしてもすごく笑顔で」（献花に訪れた人）「同じタイミングで入った大事な消防学校の仲間でした。これからも『大切な人の命を助けるよ』って伝えました」８月１８日、