JR東海によりますと、8月19日午後7時前、東海道本線は由比駅～興津駅間の川西踏切で下り列車に線路内に立ち入った人が触車したため、富士駅～静岡駅間の上下で運転を見合わせていましたが、警察による現場検証が終了し、線路などの安全を確認の上、午後8時55分に上下で運転を再開しました。