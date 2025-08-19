静岡県内では新型コロナの感染が広がっていて、10週連続で増加しています。感染が拡大している要因には2025年の夏の猛暑が関係していると見られています。 【写真を見る】感染拡大の要因に連日の暑さか… 新型コロナ感染が静岡県内では10週連続増 浜松市中央区の小児科では7月上旬から新型コロナの患者が増え始めたといいます。 ＜チルドレンクリニック 辻徹院長＞ 「大体7月の中旬ぐらいから週に2、3人程度が陽性だった。お