記者会見に臨む中国外交部の毛寧報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京8月19日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は19日の記者会見で、ウクライナ危機に生じた新たな変化について中国の立場を問われ、中国は当事者の意思に基づき、政治的解決に向けて国際社会と建設的役割を果たしていくと表明した。毛氏は次のように述べた。中国はウクライナ危機を生み出した側ではなく、当事者でもないが、危機発生の直後から客観