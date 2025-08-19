SHANKが9月22日の埼玉・熊谷HEAVEN’S ROCK公演を皮切りに全国ツアー＜SHANK TOUR 2025＞を開催する。同ツアーのゲストが発表となった。ツアー＜SHANK TOUR 2025＞は9月3日リリースのミニアルバム『BRAND NEW OLD SHIT』を引っ提げて全国13箇所で開催されるもの。各公演のゲストとして発表されたのはdustbox、G-FREAK FACTORY、KOTORI、SHADOWS、SPARK!!SOUND!!SHOW!!をはじめとする全11組だ。チケットのオフィシャル3次先行(最終)