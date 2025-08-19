鹿児島県日置市の伊集院高校演劇部が、香川県であった全国高校総合文化祭＝総文祭に出場し、戦後の奄美群島の日本復帰を描いた創作劇を披露しました。奄美の人々が歩んだ“苦難の歴史”を全力で演じた1時間。その舞台裏を取材しました。 『あくまで非暴力、非服従で』 『それなら、断食を』 伊集院高校が全国の舞台で演じた創作劇「朝は明けたり」。大平洋戦争のあと、アメリカ軍の統治下に置かれ、「祖国復帰」を求めた奄美