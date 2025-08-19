中学世代のサッカーのクラブチームによる全国大会が北海道で開かれています。創部3年目で初出場の鹿児島市の原田学園サッカークラブU－15が、きょう19日、決勝トーナメント初戦に挑みました。 原田学園サッカークラブU－15は予選リーグで鹿島アントラーズジュニアユースと引き分けるなど好成績をおさめ、上位32チームによる決勝トーナメントに進出。19