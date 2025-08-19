相次いだ不祥事を受け鹿児島県警が再発防止策を策定して1年です。県警の岩瀬本部長は19日、再発防止策について見直しを続ける考えを示しましたが、具体的な中身には触れませんでした。 相次いだ不祥事を受け、県警は去年8月、警部補以下の警察官が本部長に組織の問題を提言する内部チームをつくることなどを盛り込んだ再発防止策をつくりました。 策定から1年が経ち、19日の定例会見で岩瀬本部長は「これで十分とは言えな