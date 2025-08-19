山本由伸 PHOTO:Getty Images ＜2025年8月18日(日本時間19日)コロラド・ロッキーズ対ロサンゼルス・ドジャース対＠クアーズ・フィールド＞ ドジャースの山本由伸投手(27)が、敵地で行われたロッキーズ戦に先発登板、7回103球を投げ4安打3失点と粘投した。ただ1点リードの7回に痛恨の同点ソロを被弾し、11勝目とはならなかった。 課題の立ち上がり、1、2回をともに3者凡退で切り