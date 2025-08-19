大阪府の吉村洋文知事は19日、私立大合格者が支払う入学金の負担軽減を求める要望書を阿部俊子文部科学相宛てに提出したと明らかにした。府民対象の抽出調査で、併願した子どもの保護者のうち7割が「入学しない大学の入学金は返還されるべきだ」と答えたと指摘。返還や納付期限の先送りを私大に求めるよう訴えている。文科省は6月、全国の私大に入学金の負担軽減を検討するよう通知した。吉村氏は自身のX（旧ツイッター）で「